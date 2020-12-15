Слова Макрона о стражах порядка вызвали негодование полицейских

Недовольство словами и делами президента Франции Эммануэля Макрона выплеснулось на улицы страны. По сообщению Le Figaro, ближе к ночи понедельника (14 декабря) у Триумфальной арки собрались полицейские в гражданском и начали протестовать.

Напомним, ранее Макрон признал проблему "полицейского насилия" и предложил скандальный закон, согласно которому за любую фотографию, на которой окажется полицейский, можно будет сесть в тюрьму.

"Около 21:30 по местному времени полицейские Парижа и центрального региона Иль-де-Франс, одетые в гражданское, собрались у Триумфальной арки, чтобы выразить возмущение политикой лидера страны в отношении полиции", — передаёт Le Figaro.

Также известно о схожей акции в Гренобле — там на улицы вышли несколько сотен сотрудников полиции. По словам манифестантов, они недовольны тем, что "президент бросил полицию".