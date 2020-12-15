США: вводим санкции против Турции. Греция: спасибо вам большое

Американские санкции против Турции были с радостью и благодарностью встречены Грецией. В Афинах назвали решение Вашингтона разумным и отметили, что закупки Турции направлены "против интересов НАТО".

Напомним, что Турция провоцирует Грецию в районе спорного шельфа в Восточном Средиземноморье, проводя "георазведку" и другие изыскания. Так что любой "щелчок по носу" для Анкары вызывает радость в дипломатических ведомствах Афин.

"Греция, страна-член НАТО, с удовлетворением рассматривает сообщение министерства финансов США о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турецкой Республики, его главы и других руководителей в соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)", — уточняют в МИД Греции.

Санкции, напомним, введены из-за покупки Турцией российских комплексов С-400. В "санкционном пакете" — заморозка активов ряда чиновников и запрет на некоторые торговые операции.