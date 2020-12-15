СМИ: российские хакеры взломали Минбезопасности США

Успехом завершилась "изощрённая попытка" хакеров, предположительно работающих на российское правительство, получить доступ к внутренней связи в Министерстве внутренней безопасности США.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на "людей, знакомых с этим вопросом".

По данным информагентства, взлом сетей Минбезопасности — продолжение "кампании", начавшейся с проникновения в базу данных министерства финансов и торговли США.

ДЛЯ СПРАВКИ