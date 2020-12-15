"Есть отрыв от реальности": Азаров поставил Кравчука на место

Очередные высказывания о том, что Киев вполне может позволить себе "силовые варианты" работы с Москвой, прокомментировал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Азаров рассказал об очередной провокации, выступая на радио "Говорит Москва".

По мнению экс-премьера, слова Леонида Кравчука (бывшего украинского президента) о том, что к "применению силы" в Киеве готовы, стоит рассматривать как "отрыв от реальности". Также Кравчук сообщил об "ослаблении" позиций России на территориях бывшего СССР.

Кравчук, по мнению Азарова, и ранее не отличался "особым здравомыслием", а с возрастом — "тем более". Напомним, что сейчас Кравчуку 86 лет.