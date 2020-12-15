Очередные высказывания о том, что Киев вполне может позволить себе "силовые варианты" работы с Москвой, прокомментировал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Азаров рассказал об очередной провокации, выступая на радио "Говорит Москва".
По мнению экс-премьера, слова Леонида Кравчука (бывшего украинского президента) о том, что к "применению силы" в Киеве готовы, стоит рассматривать как "отрыв от реальности". Также Кравчук сообщил об "ослаблении" позиций России на территориях бывшего СССР.
Кравчук, по мнению Азарова, и ранее не отличался "особым здравомыслием", а с возрастом — "тем более". Напомним, что сейчас Кравчуку 86 лет.
"Мы же все имеем дело с людьми такого возраста, когда к их словам нужно относиться с пониманием. Это из-за того, что уже есть отрыв от реальности, от земли, парение какое-то", — высказался Азаров.
Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.