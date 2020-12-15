Тихановская потребовала от Берлин﻿а "немедленной" и "конкретной" помощи

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская в настоящее время "гостит" в Берлине, где её радушно принимают не только сторонники, вслед за ней покинувшие свою страну, но и видные немецкие политики.

Назначенная Литвой "народный президент" встретилась с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем Комитета по иностранным делам Норбертом Рёттгеном и вице-президентом Клаудией Рот.

Тихановская потребовала от Германии незамедлительной отмены визового режима:

"Когда людей заключают в тюрьму и избивают, то это момент, когда Германия и другие страны должны думать: осторожны ли они или следуют принципам демократии?".

По словам Тихановской, белорусская оппозиция благодарна ЕС за то, что он ввел санкции против руководства страны, однако этот список был "непропорционально коротким" и его "необходимо" расширить:

"Карательные меры кажутся смешными, когда мы видим, сколько людей было арестовано до сих пор. Более 30 тысяч. Это с августа. Люди в настоящее время немного разочарованы. Со стороны казалось, что Европа могущественна: Европа что-то говорит, а потом так бывает. Но никто не взял на себя ответственность за нас. Мы считаем, что Германия, как лидер Европы, должна была бы взять на себя ответственность за то, что происходит в Беларуси."

Как сообщил по итогам встреч ТГ-канал "Светлана Тихановская",