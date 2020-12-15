Билл Гейтс предупреждает о худших месяцах пандемии

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс, чей фонд занимался разработкой и развертыванием вакцин против коронавируса, предупреждает, что следующие четыре-шесть месяцев могут быть худшими за всё время пандемии.

Возвращение к нормальной жизни миллиардер не ждёт до 2022 года.

Об этом Гейтс рассказал в интервью CNN.

Миллиардер рекомендовал усилить коронавирусные ограничения:

вводить локальные локдауны там, где это необходимо, чтобы уменьшить ежедневные показатели случаев.

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным университета Хопкинса, на утро 15 декабря в мире зарегистрировано