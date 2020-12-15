Байден празднует победу и уже обратился к нации

Джо Байден обратился к избирателям после того, как его победа на президентских выборах была подтверждена коллегией выборщиков США.

Напомним, он получил 306 голосов избирателей, а для победы надо 270.

"Пламя демократии было зажжено в этой нации давным-давно. И теперь мы знаем, что ничто -даже пандемия или злоупотребление властью — не может погасить это пламя", — заявил он.

Политик назвал решение выборщиков "победой демократии в этой борьбе за душу Америки".

"Как я уже говорил на протяжении всей этой кампании, я буду президентом для всех американцев. Я буду работать так же усердно для тех из вас, кто не голосовал за меня, как и для тех, кто это сделал", — уточнил он.

Что касается его будущей работы, Байден сказал, что "неотложные" задачи включают "взятие пандемии под контроль" и вакцинацию граждан против коронавируса, а также оказание экономической помощи американцам, которые "страдают сегодня".