Главу ВОЗ заподозрили в участии в геноциде населения Эфиопии

Глава Всемирной организации здравоохранения должен быть допрошен в связи с геноцидом.

Так считает американский номинант на Нобелевскую премию мира 2019 года экономист и активист Дэвид Стейнман, подавший иск в Международный уголовный суд (МУС).

По его словам, "эфиопец может быть причастен ко многим преступлениям у себя дома".

"Нынешний генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус был решающим лицом, принимающим решения в отношении действий Службы безопасности, которые включали убийства, произвольные задержания и пытки эфиопов", — написано в жалобе, поданной в МУС.

Стейман утверждает, что "эфиопский биолог и исследователь здравоохранения сыграл определенную роль в зверствах, совершенных различными эфиопскими силами безопасности во время его пребывания на посту высокопоставленного правительственного чиновника".

ДЛЯ СПРАВКИ

До вступления в должность ВОЗ в 2017 году Адханом Гебрейесус:

занимал пост министра здравоохранения Эфиопии (2005 по 2012 год);

пост министра иностранных дел страны (2012 по 2016 год). "Именно в это время он осуществлял частичный контроль над репрессивным аппаратом страны", — утверждает Стейнман.

С чего вдруг?

Обвинения, выдвинутые американцем, в основаны на том, что Гебрейесус, как высокопоставленный правительственный чиновник и высокопоставленный член партии "народно-освободительный фронт Тыграя", которая в то время была одним из основных членов правящей коалиции, "не мог не иметь влияния на правоохранительные органы и вооруженные силы страны".

Стейнман в своём иске говорит, что

"несправедливая правительственная тактика, включая запугивание, произвольные аресты, содержание под стражей без предъявления обвинений и различные нарушения прав человека вряд ли оставляют кому-либо возможность дать эфиопским правительственным чиновникам того времени, включая Адханома Гебрейесуса, преимущество сомнения".

Что касается доказательств своих обвинений, то Штайнман в основном цитирует доклады Госдепартамента США по правам человека, а также отчеты, предоставленные Human Rights Watch, Amnesty International и различными западными аналитическими институтами, такими как Бирмингемский университет.

Ни в одном из этих документов Адханом Гебрейесус не упомянут по имени.

Однако это не помешало Штейнману открыто обвинить главу ВОЗ в соучастии в геноциде, совершенном теми, кого называли его "подчиненными".

В жалобе утверждается, что Адханом Гебрейесус якобы руководил "убийством и причинением серьезного телесного и психического вреда членам племен Амхара, Консо, Оромо и Сомали с намерением уничтожить эти племена полностью или частично."

Теперь прокуроры МУС должны решить, следует ли продолжать рассмотрение жалобы. Будучи членом Организации Объединенных Наций по охране здоровья, Адханом Гебрейесус пользуется дипломатическим иммунитетом.

Тем не менее, это не может быть препятствием для его судебного преследования в МУС, который независим от ООН. У суда есть история судебного преследования глав государств, обвиняемых в преступлениях против человечности. И все же, если так пойдет и дальше с утверждением Штейнмана, это будет первый случай, когда чиновник ООН предстанет перед судом там.

Кстати, это уже не первый случай, когда Адханома Гебрейесуса обвиняют в совершении действий, неприемлемых для главы ВОЗ:

Еще в 2017 году, когда он был еще кандидатом на этот пост, один из его конкурентов обвинил его в сокрытии вспышек холеры в Эфиопии, чтобы якобы спасти имидж правительства.

В текущем году подобные обвинения вновь всплыли, когда некоторые американские официальные лица заподозрили ВОЗ в недостаточной прозрачности в отношении пандемии коронавируса.

В ноябре эфиопский генерал Бирхану Джула обвинил главу ВОЗ в поддержке повстанцев, возглавляемых народно-освободительным фронтом Тиграя, поскольку страна вновь погрузилась в гражданский конфликт:

"Он делал все, чтобы заручиться их поддержкой. Он помог им достать оружие", — сказал тогда генерал.

Генеральный директор ВОЗ неоднократно отрицал все обвинения и, в частности, заявлял, что он не выбирает сторону в продолжающемся эфиопском конфликте. Жалобу, поданную Стейнманом, Гебрейесус пока не прокомментировал.