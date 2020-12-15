Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Нацкорпус Украины предложил Киеву "вернуть себе" Ростовскую область
Новый быстрораспространяющийся штамм COVID выявлен в Великобритании
91,4% - доказанная эффективность Sputnik V
Продолжение шоу "Новичок": Навальный назвал имена "своих отравителей"
Верните Деда Мороза: сибиряк судится с Coca-Cola
В США назван официально избранный президент
Оливер Стоун вакцинировался от коронавируса в России
Неизвестные осквернили Вечный огонь в крымском городе
"За копейки": Украина возмутилась продажей "Массандры"

Главу ВОЗ заподозрили в участии в геноциде населения Эфиопии

Мир

Глава Всемирной организации здравоохранения должен быть допрошен в связи с геноцидом.

Главу ВОЗ заподозрили в участии в геноциде населения Эфиопии

Так считает американский номинант на Нобелевскую премию мира 2019 года экономист и активист Дэвид Стейнман, подавший иск в Международный уголовный суд (МУС).

По его словам, "эфиопец может быть причастен ко многим преступлениям у себя дома".

"Нынешний генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус был решающим лицом, принимающим решения в отношении действий Службы безопасности, которые включали убийства, произвольные задержания и пытки эфиопов", — написано в жалобе, поданной в МУС.

Стейман утверждает, что "эфиопский биолог и исследователь здравоохранения сыграл определенную роль в зверствах, совершенных различными эфиопскими силами безопасности во время его пребывания на посту высокопоставленного правительственного чиновника".

ДЛЯ СПРАВКИ

До вступления в должность ВОЗ в 2017 году Адханом Гебрейесус:

  • занимал пост министра здравоохранения Эфиопии (2005 по 2012 год);
  • пост министра иностранных дел страны (2012 по 2016 год).

"Именно в это время он осуществлял частичный контроль над репрессивным аппаратом страны", — утверждает Стейнман.

С чего вдруг?

Обвинения, выдвинутые американцем, в основаны на том, что Гебрейесус, как высокопоставленный правительственный чиновник и высокопоставленный член партии "народно-освободительный фронт Тыграя", которая в то время была одним из основных членов правящей коалиции, "не мог не иметь влияния на правоохранительные органы и вооруженные силы страны".

Стейнман в своём иске говорит, что

"несправедливая правительственная тактика, включая запугивание, произвольные аресты, содержание под стражей без предъявления обвинений и различные нарушения прав человека вряд ли оставляют кому-либо возможность дать эфиопским правительственным чиновникам того времени, включая Адханома Гебрейесуса, преимущество сомнения".

Что касается доказательств своих обвинений, то Штайнман в основном цитирует доклады Госдепартамента США по правам человека, а также отчеты, предоставленные Human Rights Watch, Amnesty International и различными западными аналитическими институтами, такими как Бирмингемский университет.

  • Ни в одном из этих документов Адханом Гебрейесус не упомянут по имени.

Однако это не помешало Штейнману открыто обвинить главу ВОЗ в соучастии в геноциде, совершенном теми, кого называли его "подчиненными".

В жалобе утверждается, что Адханом Гебрейесус якобы руководил "убийством и причинением серьезного телесного и психического вреда членам племен Амхара, Консо, Оромо и Сомали с намерением уничтожить эти племена полностью или частично."

Теперь прокуроры МУС должны решить, следует ли продолжать рассмотрение жалобы. Будучи членом Организации Объединенных Наций по охране здоровья, Адханом Гебрейесус пользуется дипломатическим иммунитетом.

Тем не менее, это не может быть препятствием для его судебного преследования в МУС, который независим от ООН. У суда есть история судебного преследования глав государств, обвиняемых в преступлениях против человечности. И все же, если так пойдет и дальше с утверждением Штейнмана, это будет первый случай, когда чиновник ООН предстанет перед судом там.

Кстати, это уже не первый случай, когда Адханома Гебрейесуса обвиняют в совершении действий, неприемлемых для главы ВОЗ:

  • Еще в 2017 году, когда он был еще кандидатом на этот пост, один из его конкурентов обвинил его в сокрытии вспышек холеры в Эфиопии, чтобы якобы спасти имидж правительства.
  • В текущем году подобные обвинения вновь всплыли, когда некоторые американские официальные лица заподозрили ВОЗ в недостаточной прозрачности в отношении пандемии коронавируса.
  • В ноябре эфиопский генерал Бирхану Джула обвинил главу ВОЗ в поддержке повстанцев, возглавляемых народно-освободительным фронтом Тиграя, поскольку страна вновь погрузилась в гражданский конфликт:

"Он делал все, чтобы заручиться их поддержкой. Он помог им достать оружие", — сказал тогда генерал.

Генеральный директор ВОЗ неоднократно отрицал все обвинения и, в частности, заявлял, что он не выбирает сторону в продолжающемся эфиопском конфликте. Жалобу, поданную Стейнманом, Гебрейесус пока не прокомментировал.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Реальный срок в тюрьме за клевету в интернете – закон обсуждает Дума
Нацкорпус Украины предложил Киеву "вернуть себе" Ростовскую область
Чтоб другим неповадно было: Штаты ввели санкции против Эрдогана
Новый быстрораспространяющийся штамм COVID выявлен в Великобритании
Байден празднует победу и уже обратился к нации
91,4% - доказанная эффективность Sputnik V
Главу ВОЗ заподозрили в участии в геноциде населения Эфиопии
Продолжение шоу "Новичок": Навальный назвал имена "своих отравителей"
Верните Деда Мороза: сибиряк судится с Coca-Cola
В США назван официально избранный президент
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт

Из рейтинга одобрения Алексея Навального в 3% вполне может вырасти народный бунт, о котором грезят на Западе, считает политолог Станислав Бышок.

Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Россию могут лишить свободного доступа в космос
Мир. Новости мира
Россию могут лишить свободного доступа в космос
Российский шоу-бизнес
Внебрачного сына Гафта не пустят на похороны актёра
Новости Белоруссии
Правда ли, что протесты в Белоруссии стали утихать
Василий Амирджанов Президента берёт оторопь от федерального телевидения Василий Амирджанов Игорь Буккер Остатки древнего здания могут признать домом Христа Игорь Буккер Олег Артюков Голосовали только переболевшие: Жириновский опять стал лидером ЛДПР Олег Артюков
Комментарии
Западные историки забыли про "генерала Мороза"
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Западные историки забыли про "генерала Мороза"
Социальная справедливость: как ее правильно понимать
Неизвестные осквернили Вечный огонь в крымском городе
Украина приготовилась к атаке Донбасса и походу на Крым
"Песни говно": Ваенга объяснила своё отсутствие на "Золотом граммофоне"
Президента берёт оторопь от федерального телевидения
Пентагон прекратит поддержку контртеррористических операций ЦРУ
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Джен Псаки снова готова "блистать"
Россияне ощутили действие поправок в Конституцию
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Историк-расчленитель Соколов полностью признал вину
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
"Песни говно": Ваенга объяснила своё отсутствие на "Золотом граммофоне"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников