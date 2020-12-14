"За копейки": Украина возмутилась продажей "Массандры"

На Украине отреагировали на продажу крымского виноградарско-винодельческого предприятия "Массандра", пригрозив России "ответственностью" за очередное "дерзкое" нарушение международного гуманитарного права.
Возмущение фактом продажи выразила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
"РФ, как государство-оккупант, в очередной раз дерзко нарушила нормы МГП. В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия понесёт за него ответственность", — заявила Эмине Джапарова в своём Twitter.
Все 100% акций АО "Массандра" были приобретены 14 декабря компанией "Южный проект", принадлежащей банку "Россия". Сумма сделки составила 5,327 миллиарда рублей.
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