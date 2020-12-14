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Байден обходит Трампа на голосовании выборщиков

Мир » Северная Америка » США и Канада

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден наберёт достаточное для победы количество голосов в ходе голосования выборщиков, считают аналитики.

Байден обходит Трампа на голосовании выборщиков

В каждом штате США сегодня проходит голосование выборщиков, которые должны утвердить волю избирателей на выборах президента страны, прошедших 3 ноября. Для победы кандидату на пост главы государства необходимо набрать 270 голосов из 538 возможных.

Согласно аналитическим прогнозам ресурса 270towin. com, кандидат от демократической партии Джозеф Байден наберёт 306 голосов. Действующий президент Дональд Трамп получит 232 голоса.

К настоящему моменту голосование коллегий выборщиков завершилось более чем в двадцати штатах, и пока что разрыв между кандидатами небольшой: 183 голоса у Байдена, 173 — у Трампа.

После прошедших 3 ноября выборов Дональд Трамп отказался признать своё поражение. Действующий глава США заявил, что покинет Белый дом, если 14 декабря выборщики поддержат его оппонента, и назвал такой вариант развития событий "большой ошибкой".

Аналитики считают, что голосование выборщиков утвердит победу Джозефа Байдена. В частности, юрист Бенджамин Гинзбург заявил изданию The Washington Post, что Трамп "проиграл выборы однозначно и полностью, и сегодняшнее голосование не сможет изменить результат".

Автор: Людмила Черткова
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