Часть американских штатов не может начать массовую вакцинацию

В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса новой вакциной от Pfizer и BioNTech.

Некоторые штаты уже в понедельник смогли приступить к вакцинации, однако часть американских регионов ещё не получила вакцину. 14 декабря препарат успели доставить только в 145 больниц по всей территории страны.

Уже завтра вакцину планируют доставить в ещё 425 медицинских учреждения.