В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса новой вакциной от Pfizer и BioNTech.
Некоторые штаты уже в понедельник смогли приступить к вакцинации, однако часть американских регионов ещё не получила вакцину. 14 декабря препарат успели доставить только в 145 больниц по всей территории страны.
Уже завтра вакцину планируют доставить в ещё 425 медицинских учреждения.
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