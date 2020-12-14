Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.
Такое мнение озвучил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
"США проводят агрессивную политику по привлечению государств к сотрудничеству, продавливанию собственных методов, осуществлению деятельности с акцентом на национальные интересы", — отметил чиновник.
"Продвижение подобной политики на международной арене в освоении космоса может создать угрозы национальным интересам РФ, прежде всего это касается планов России по освоению космического пространства", — добавил Савельев.
Певица выложила фрагмент того самого номера с ванной, которым должна была завершиться церемония награждения музыкальной премии "Русского радио".