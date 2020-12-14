Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.

Такое мнение озвучил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"США проводят агрессивную политику по привлечению государств к сотрудничеству, продавливанию собственных методов, осуществлению деятельности с акцентом на национальные интересы", — отметил чиновник.

"Продвижение подобной политики на международной арене в освоении космоса может создать угрозы национальным интересам РФ, прежде всего это касается планов России по освоению космического пространства", — добавил Савельев.