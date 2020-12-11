США опять проигнорировали международное право. На этот раз - в Африке

Очередной кунштюк американской дипломатии прокомментировали в МИД России. Речь зашла о скандальном признании Штатами суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

Напомним, что о решении отчитался Дональд Трамп: в своём профиле Twitter он восторженно отозвался о декларации и заявил, что решение станет "основой для мира".

"Подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьёзное, убедительное и реалистичное предложение Марокко об автономии — единственная основа для справедливого и долгосрочного решения для устойчивого мира и процветания!", — сообщил Трамп.

Однако такое решение находится вне рамок международного права. Об этом рассказал для СМИ пецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.