В ЕС снова недовольны действиями Сербии, в которых все желающие смогли разглядеть "российский след". По мнению депутата Европейского парламента Виолы фон Крамон, стране пора определиться, с кем она хочет строить отношения.
Фон Крамон раскритиковала политику Сербии: вроде бы страна и ставит своей целью вступление в ЕС, но в рамках совместной работы почему-то действует в интересах России.
Простой пример: с Россией войска Сербии провели учения всего три или четыре раза, тогда как с НАТО — целых 17. Но при этом Сербия высказалась в пользу России по "крымскому вопросу".
"Не поддерживая резолюцию ООН по поводу чувствительного крымского вопроса, Сербия сопротивляется западным партнерам и НАТО.
Настолько очевидно, что Россия нарушила международное право, что с этим согласны почти все страны. Так что нет никакой необходимости для того, чтобы Сербия проявляла солидарность с Россией.
Это разочаровывает. Как на таких основаниях можно простроить надёжные отношения?", — решила задать вопрос депутат.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.