Евродепутат: Сербия "сопротивляется" ЕС и ООН ради РФ. Зачем - неясно

В ЕС снова недовольны действиями Сербии, в которых все желающие смогли разглядеть "российский след". По мнению депутата Европейского парламента Виолы фон Крамон, стране пора определиться, с кем она хочет строить отношения.

Фон Крамон раскритиковала политику Сербии: вроде бы страна и ставит своей целью вступление в ЕС, но в рамках совместной работы почему-то действует в интересах России.

Простой пример: с Россией войска Сербии провели учения всего три или четыре раза, тогда как с НАТО — целых 17. Но при этом Сербия высказалась в пользу России по "крымскому вопросу".