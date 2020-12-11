Стала известна реакция Турции на обвинения ЕС в "разогреве" ситуации у берегов Греции. В МИД Турции заявили: обвинения отвергаем, ЕС были предложены варианты решения проблемы, но их не рассмотрели.
Напомним суть коллизии: турецкие суда занимаются георазведкой и прочими изысканиями в районе, который принадлежит Греции. Турция считает, что вправе работать там, потому что "границы исключительной зоны Турции" соблюдаются.
"Из-за политических интересов пары стран ЕС в отношениях Турции и Евросоюза так и не создано позитивной повестки, а государства организации всё ещё [находятся] в поиске ограничительных мер, в которых нет никакой пользы. Мы отвергаем итоги саммита ЕС 10-11 декабря как предвзятые и незаконные", — отметили в МИД Турции.
Также в ведомстве подчеркнули: о провокациях говорить нельзя. ЕС были предложены различные варианты решения спорного вопроса, причём работа по ним велась аж с 2004 года.
"Турция также с 2004 года выдвигала позитивные и конструктивные инициативы, чтобы сделать углеводороды в Средиземном море сферой стабильности, а не напряжённости", — напомнили в турецком МИД.
Также в Брюсселе, по мнению Анкары, в очередной раз забыли о правах турок-киприотов.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.