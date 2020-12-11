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ЕС - Турции: вы - провокаторы. Турция - ЕС: виноватых ищите в Брюсселе

Мир

Стала известна реакция Турции на обвинения ЕС в "разогреве" ситуации у берегов Греции. В МИД Турции заявили: обвинения отвергаем, ЕС были предложены варианты решения проблемы, но их не рассмотрели.

ЕС - Турции: вы - провокаторы. Турция - ЕС: виноватых ищите в Брюсселе

Напомним суть коллизии: турецкие суда занимаются георазведкой и прочими изысканиями в районе, который принадлежит Греции. Турция считает, что вправе работать там, потому что "границы исключительной зоны Турции" соблюдаются.

"Из-за политических интересов пары стран ЕС в отношениях Турции и Евросоюза так и не создано позитивной повестки, а государства организации всё ещё [находятся] в поиске ограничительных мер, в которых нет никакой пользы. Мы отвергаем итоги саммита ЕС 10-11 декабря как предвзятые и незаконные", — отметили в МИД Турции.

Также в ведомстве подчеркнули: о провокациях говорить нельзя. ЕС были предложены различные варианты решения спорного вопроса, причём работа по ним велась аж с 2004 года.

"Турция также с 2004 года выдвигала позитивные и конструктивные инициативы, чтобы сделать углеводороды в Средиземном море сферой стабильности, а не напряжённости", — напомнили в турецком МИД.

Также в Брюсселе, по мнению Анкары, в очередной раз забыли о правах турок-киприотов.

Автор: Константин Шапров
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