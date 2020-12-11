В Австралии у добровольцев, получивших вакцину от коронавируса, обнаружили ВИЧ. Людям вводили препарат, который был разработан в Австралии. Вакцина проходит первый этап испытаний.
О положительных ВИЧ-тестах привитых сообщили специалисты Университет Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited.
Тестирование вакцины UQ-CSL v451 приостановлено. Учреждения объяснили, что средство "создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию".
Добровольцы сдали повторные анализы. В результате оказалось, что все они здоровы.
По решению Комитета национальной безопасности Австралии вакцина была исключена из стратегии борьбы с пандемией, которая включала четыре препарата, сообщает ТАСС. Средства будут направлены на приобретение 51 миллиона доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.