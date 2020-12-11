В Австралии после введения вакцины от COVID-19 у добровольцев нашли ВИЧ

В Австралии у добровольцев, получивших вакцину от коронавируса, обнаружили ВИЧ. Людям вводили препарат, который был разработан в Австралии. Вакцина проходит первый этап испытаний.

О положительных ВИЧ-тестах привитых сообщили специалисты Университет Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited.

Тестирование вакцины UQ-CSL v451 приостановлено. Учреждения объяснили, что средство "создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию".

Добровольцы сдали повторные анализы. В результате оказалось, что все они здоровы.

По решению Комитета национальной безопасности Австралии вакцина была исключена из стратегии борьбы с пандемией, которая включала четыре препарата, сообщает ТАСС. Средства будут направлены на приобретение 51 миллиона доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.