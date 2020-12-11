Очередная удивительная новость от украинских властей: Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оказался недоволен трансляцией российского мультфильма. Каналу, который осмелился его показать, вынесли предупреждение.
Ситуация сложилась следующим образом: канал "112.Украина" показал российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы".
В числе работавших над мультфильмом людей оказался знаменитый режиссёр и актёр Александр Михайлов, проходящий в украинских санкционных списках как "лицо, создающее угрозу нацбезопаности".
"Рассмотрев результаты внеплановой выездной проверки ООО "ТРК "112 ТВ" (логотип "112. Украина"), Национальный совет на заседании 10 декабря объявил лицензиату предупреждение из-за нарушения требований лицензии и действующего законодательства", — уточняют чиновники.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.