Скандал на Украине: по телевидению показали российский мультфильм

Очередная удивительная новость от украинских властей: Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оказался недоволен трансляцией российского мультфильма. Каналу, который осмелился его показать, вынесли предупреждение.

Ситуация сложилась следующим образом: канал "112.Украина" показал российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы".

В числе работавших над мультфильмом людей оказался знаменитый режиссёр и актёр Александр Михайлов, проходящий в украинских санкционных списках как "лицо, создающее угрозу нацбезопаности".