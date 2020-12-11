Свою точку зрения на проблемы с "блокированием" бюджета ЕС представителями Польши и Венгрии озвучил американский инвестор и финансист Джордж Сорос. По его мнению, Ангела Меркель "поддалась на шантаж".
Напомним, что ранее представители Польши и Венгрии блокировали принятие бюджета ЕС.
И блокировали не просто "из вредности", а желая пошантажировать Германию: "клептократический режим" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и нелиберальное правительство партии "Право и справедливость" (PiS) в Польше бросили вызов всем ценностям, которые защищают в ЕС, уверен Сорос.
Не устроили Польшу и Венгрию положения, в которых говорилось о "верховенстве права" в странах-членах ЕС, уточняют СМИ.
"Угроза торпедировать финансы ЕС путём наложения вето на его бюджет была отчаянной авантюрой со стороны Орбана. Но это был блеф, который следовало раскусить. К сожалению, Меркель, похоже, поддалась на венгерское и польское вымогательство.
"Я также понимаю, почему канцлер Германии не хочет, чтобы еще одна страна, Венгрия, в скором времени объявила о своем намерении выйти из ЕС", — написал Сорос в статье для Project Syndicate.
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