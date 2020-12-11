Сорос: Меркель поддалась на вымогательство, не увидев блефа

Свою точку зрения на проблемы с "блокированием" бюджета ЕС представителями Польши и Венгрии озвучил американский инвестор и финансист Джордж Сорос. По его мнению, Ангела Меркель "поддалась на шантаж".

Напомним, что ранее представители Польши и Венгрии блокировали принятие бюджета ЕС.

И блокировали не просто "из вредности", а желая пошантажировать Германию: "клептократический режим" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и нелиберальное правительство партии "Право и справедливость" (PiS) в Польше бросили вызов всем ценностям, которые защищают в ЕС, уверен Сорос.

Не устроили Польшу и Венгрию положения, в которых говорилось о "верховенстве права" в странах-членах ЕС, уточняют СМИ.