Продолжает активную работу белорусская оппозиция. Как стало известно СМИ, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко анонсировал открытие "народных посольств" по всему миру.
Идея "народных посольств" достаточно проста: во множестве стран мира (известно, что посольства точно будут в Германии, Франции, Южной Корее и Бразилии) интересующиеся Белоруссией получат возможность наладить деловые, дипломатические и прочие связи.
Также в посольствах организуют помощь белорусам, которые вынуждены были уехать из страны.
"Уверен, что открытие народных посольств — это только первый шаг по пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с её соседями, другими зарубежными партнёрами.
Уверяю о готовности со стороны Народного антикризисного управления поддерживать эту инициативу и выражаю уверенность, что общими усилиями мы обязательно придем к нашей совместной цели — свободной и демократичной Беларуси", — отметил Латушко в ходе онлайн-конференции.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.