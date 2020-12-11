Белорусская оппозиция изобрела "народные посольства"

Продолжает активную работу белорусская оппозиция. Как стало известно СМИ, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко анонсировал открытие "народных посольств" по всему миру.

Идея "народных посольств" достаточно проста: во множестве стран мира (известно, что посольства точно будут в Германии, Франции, Южной Корее и Бразилии) интересующиеся Белоруссией получат возможность наладить деловые, дипломатические и прочие связи.

Также в посольствах организуют помощь белорусам, которые вынуждены были уехать из страны.