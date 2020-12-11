Голодные американцы начали воровать продукты в магазинах

Оказавшись в сложной финансовой ситуации, жители США начали воровать продукты в магазинах, сообщает Washington Post.

"По оценкам Министерства сельского хозяйства США, в этом году около 54 миллионов американцев будут бороться с голодом, что на 45 процентов больше, чем в 2019 году", — говорится в материале.

С начала пандемии коронавируса в стране участились случаи кражи в магазинах. Сейчас воровство находится на более высоком уровне, чем в периоды прошлых кризисов, сообщают представители ритейлеров и полиции.

Особенность нынешней тенденции в том, что сейчас американцы воруют товары первой необходимости, к числу которых относятся хлеб, макароны и детские смеси.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США на фоне пандемии стремительно растёт уровень безработицы.