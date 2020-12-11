"Мы не давали разрешения": США снова недовольны работой России в Сирии

Новыми обвинениями "порадовал" американский генерал Кеннет Маккензи: оказывается, причиной переброски в северо-восточный район Сирии американских БМП Bradley стала Россия.

Генерал рассказал о причинах и следствиях в рамках интернет-конференции издания Defense One. Он отметил: российские военные занимались патрулированием вне "своих" зон, на что Штаты не давали разрешения.

"Пару месяцев назад нам предоставилась возможность отправить туда [в северо-восточный район Сирии] бронетехнику. Русские проводили патрулирование фактически вне своей зоны, в несогласованном с нами районе. Мы им не давали на это разрешения", — отметил Маккензи.

Именно по этой причине и решено было усилить армию США в регионе с помощью Bradley. Также в Сирию были отправлены системы РЛС Sentinel, а дополнительное усиление обеспечат за счёт более активного воздушного патрулирования.