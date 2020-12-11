Новыми обвинениями "порадовал" американский генерал Кеннет Маккензи: оказывается, причиной переброски в северо-восточный район Сирии американских БМП Bradley стала Россия.
Генерал рассказал о причинах и следствиях в рамках интернет-конференции издания Defense One. Он отметил: российские военные занимались патрулированием вне "своих" зон, на что Штаты не давали разрешения.
"Пару месяцев назад нам предоставилась возможность отправить туда [в северо-восточный район Сирии] бронетехнику.
Русские проводили патрулирование фактически вне своей зоны, в несогласованном с нами районе. Мы им не давали на это разрешения", — отметил Маккензи.
Именно по этой причине и решено было усилить армию США в регионе с помощью Bradley. Также в Сирию были отправлены системы РЛС Sentinel, а дополнительное усиление обеспечат за счёт более активного воздушного патрулирования.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.