Доплавались: ЕС усиливает санкции против Турции

Действия Турции в Средиземном море не остались безнаказанными: против страны введут расширенные санкции от ЕС. Об этом сообщается по итогам работы саммита ЕС.

Напомним о сути спора: турецкое исследовательское судно Oruç Reis проводит "георазвездку" и другие работы в районе, который территориально считается греческим.

Турция, по мнению представителей ЕС, занимается провокациями и в одностороннем порядке игнорирует все призывы остановить "разведку" и прочую деятельность. Из-за этого могут возникнуть проблемы: в частности, сложнее будет расширять торговые и политические связи.

"ЕС остаётся приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный чёрный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море", — указано в документе.

Также политики отметили, что в вопросах, которые связаны с провокациями Турции в Средиземном море, ЕС обратится в том числе к США.