"Раздражение и разочарование": Германии надоели "атаки" США на "СП - 2"

Продолжает расти недовольство властей Германии санкциями и прочими шагами США по проекту "Северный поток — 2". Даже не пытаясь договориться, США забыли об интересах партнёров и союзников, что может привести к проблемам в отношениях с ЕС.

Комментируя "работу" Штатов по "СП — 2", глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст высказал своё мнение в документе на имя исполняющей обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл.

Документ попал к журналистам Süddeutsche Zeitung, которые и приводят данные из него.

"Разве вы не понимаете, что у европейцев вызывает непонимание и раздражение то, что США пытаются защитить их от чего-то такого, что они не считают угрозой?", — указано в бумаге.

Вопрос, по мнению немецкого политика, заключается даже не в том, "опасен" газопровод или нет — под угрозу ставится самостоятельность стран ЕС в вопросах энергетической политики. Более того: Вашингтону стоит подумать о международном праве.