В МИД Южной Кореи рассказали, что нужно Байдену для переговоров с КНДР

Если Байден станет президентом США, то ему определённо понадобится налаживать диалог с КНДР. Несмотря на то, что у Трампа общение с Ким Чен Ыном в прошло какой-то степени успешно, для Байдена задача может оказаться более сложной.

Рассказывая о том, что необходимо Байдену и его команде для успешных переговоров с КНДР, института министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва отметила: в первую очередь это политическая воля.

"Вне зависимости от того, будет ли Джозеф Байден непосредственно участвовать в этом процессе, со стороны его администрации должна быть продемонстрирована политическая воля к достижению поставленной цели. Для тех в Госдепартаменте, кто непосредственно займётся этой проблемой, демонстрация такой политической воли будет совершенно необходима для того, чтобы добиться подвижек", — уверена политик.

Также она отметила, что денуклеаризация — цель не только США, но и всего мирового сообщества. Однако остаётся вопрос о том, как её достичь: применять ли формат переговоров "лицом к лицу" только между властями США и КНДР — или устраивать международные заседания.