В Гонконге недовольны провокациями Великобритании

Недовольны остались власти Гонконга визитом главы встречи главы МВД Великобритании в стан оппозиционеров. Как оказалось, встречу оценили как "провокацию".

Глава МВД Великобритании Прити Пател, уточняют в издании South China Morning Post, встретилась с представителями беглых активистов, которые в качестве подготовки развернули флаг региона.

"Такие неподобающие действия носят откровенно провокационный характер", — сообщают местные власти.

Далее было сказано, что представители оппозиции не имеют никаких официальных полномочий, зато активно мешают правительству работать и намеренно выставили флаг, чтобы поднять шумиху.