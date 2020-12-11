Недовольны остались власти Гонконга визитом главы встречи главы МВД Великобритании в стан оппозиционеров. Как оказалось, встречу оценили как "провокацию".
Глава МВД Великобритании Прити Пател, уточняют в издании South China Morning Post, встретилась с представителями беглых активистов, которые в качестве подготовки развернули флаг региона.
"Такие неподобающие действия носят откровенно провокационный характер", — сообщают местные власти.
Далее было сказано, что представители оппозиции не имеют никаких официальных полномочий, зато активно мешают правительству работать и намеренно выставили флаг, чтобы поднять шумиху.
"Правительство сожалеет и категорически возражает против встречи министра кабинета Соединенного Королевства и антиправительственных деятелей из Гонконга", — уточняют в South China Morning Post.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.