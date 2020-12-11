Представитель США в Северной Корее заявил, что Пхеньян упустил свой шанс радикально изменить отношения с Вашингтоном во время президентства Дональда Трампа.
"К сожалению, наши северокорейские коллеги упустили много возможностей за последние два года; слишком часто они занимались поиском препятствий для переговоров, а не использовали возможности сближения", — отметил заместитель госсекретаря США Стивен Бигун, который признал, что разочарован тем, что попытки денуклеаризации застопорились между двумя странами (цитата Reuters).
После обмена оскорблениями и угрозами в начале президентства Трампа президент США и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в 2018 году, что было расценено как начало оттепели в напряженных отношениях двух стран. Но в конечном итоге надежды не оправдались.
Выступая перед группой экспертов в Сеуле, Бигун отметил инициативу Трампа сосредоточиться на дипломатии высокого уровня с Ким Чен Ыном, в отличие от линии предыдущих администраций.
"Это видение было смелым. И хотя он еще не добился того успеха, на который мы надеялись, стоит потратить минутку, чтобы подвести итоги действий, которые мы были готовы предпринять в наших дискуссиях с Северной Кореей после сингапурского саммита", — подчеркнул он.
Курс, по которому пойдут отношения между двумя странами, если администрация в США всё же сменится, пока неясен. Хотя Джо Байден пока не высказал своей официальной позиции в отношении Северной Кореи, во время своей предвыборной кампании он критиковал Трампа за улучшение отношений с Ким Чен Ыном, которого он назвал "хулиганом".
Байден также посетовал, что нынешний президент посредством двусторонних саммитов "узаконил" американского противника и потенциальную ядерную угрозу.
Демодрат даже удивил зрителей своих финальных дебатов с Трампом, сравнив "хорошие отношения" президента и северокорейского лидера с теми, которые сложились между США и Адольфом Гитлером "до того, как он вторгся в Европу".
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.