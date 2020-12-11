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Бигун: Северная Корея упустила возможности, предоставлявшиеся Трампом

Мир

Представитель США в Северной Корее заявил, что Пхеньян упустил свой шанс радикально изменить отношения с Вашингтоном во время президентства Дональда Трампа.

Бигун: Северная Корея упустила возможности, предоставлявшиеся Трампом

"К сожалению, наши северокорейские коллеги упустили много возможностей за последние два года; слишком часто они занимались поиском препятствий для переговоров, а не использовали возможности сближения", — отметил заместитель госсекретаря США Стивен Бигун, который признал, что разочарован тем, что попытки денуклеаризации застопорились между двумя странами (цитата Reuters).

После обмена оскорблениями и угрозами в начале президентства Трампа президент США и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в 2018 году, что было расценено как начало оттепели в напряженных отношениях двух стран. Но в конечном итоге надежды не оправдались.

Выступая перед группой экспертов в Сеуле, Бигун отметил инициативу Трампа сосредоточиться на дипломатии высокого уровня с Ким Чен Ыном, в отличие от линии предыдущих администраций.

"Это видение было смелым. И хотя он еще не добился того успеха, на который мы надеялись, стоит потратить минутку, чтобы подвести итоги действий, которые мы были готовы предпринять в наших дискуссиях с Северной Кореей после сингапурского саммита", — подчеркнул он.

Переговоры

  • Первый саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи было подписано совместное соглашение, в котором Пхеньян обязался денуклеаризировать Корейский полуостров в обмен на гарантии безопасности Вашингтона.
  • Второй саммит между Трампом и Кимом, который состоялся в феврале 2019 года в Ханое (Вьетнам). Он оказался менее продуктивным и закончился без сделки.
  • 30 июня 2019 года лидеры обеих стран в третий раз встретились в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. Переговоры зашли в тупик из-за санкций США.

Новая администрация

Курс, по которому пойдут отношения между двумя странами, если администрация в США всё же сменится, пока неясен. Хотя Джо Байден пока не высказал своей официальной позиции в отношении Северной Кореи, во время своей предвыборной кампании он критиковал Трампа за улучшение отношений с Ким Чен Ыном, которого он назвал "хулиганом".

Байден также посетовал, что нынешний президент посредством двусторонних саммитов "узаконил" американского противника и потенциальную ядерную угрозу.

Демодрат даже удивил зрителей своих финальных дебатов с Трампом, сравнив "хорошие отношения" президента и северокорейского лидера с теми, которые сложились между США и Адольфом Гитлером "до того, как он вторгся в Европу".

Автор: Ольга Лебедева
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