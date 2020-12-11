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106 членов Палаты представителей США присоединились к иску Техаса

Мир

Судебный процесс, направленный на отмену прогнозируемой победы Джо Байдена на президентских выборах в США, набирает обороты после того, как 106 республиканцев Палаты представителей подписали соглашение amicus curiae, присоединившись к 18 Штатам и самому президенту Дональду Трампу в поддержке возглавляемого Техасом дела.

106 членов Палаты представителей США присоединились к иску Техаса

Напомним, иск, поданный генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном, направлен на то, чтобы объявить оспариваемую победу Джо Байдена в четырех ключевых штатах — Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине — недействительной и просит их законодательные органы голосовать таким образом, "чтобы это соответствовало Конституции".

Более ста республиканцев Палаты представителей подписали иск в четверг, подав одинаково сформулированные записки, в которых утверждалось, что "неконституционные нарушения, связанные с президентскими выборами 2020 года, ставят под сомнение их исход и целостность американской системы выборов."

Они присоединяются к генеральным прокурорам 18 штатов США, а также к самому президенту Трампу, поддерживая долгосрочную заявку на заключение еще одного срока для сражающегося действующего президента.

В четверг Трамп присоединился к иску, чтобы лично "вмешиваться" в дела, мотивируя тем, что он непосредственно заинтересован в результатах, поскольку количество голосов, "пострадавших от незаконных действий" по избранию должностных лиц четырех штатов "значительно превышает текущую маржу" между ним и Байденом, и в сочетании они имеют достаточно голосов выборщиков, чтобы повлиять на исход выборов.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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