С очередной проблемой столкнулись власти Польши: население, для которого уже готовят вакцины, в их эффективность не верит. Власти придумали выход: листовки, выступления в СМИ и поощрения.
По данным экспертов Polskie Radio 24, на первое время власти ограничатся:
Работы у организаторов много: по последним данным, желающих привиться в стране примерно 40%.
"Правительственные исследования показывают, что менее 40% желающих пройти вакцинацию среди жителей Польши.
Этого недостаточно для успешной борьбы с пандемией. Для получения так называемого коллективного иммунитета от COVID-19 этого не хватит", — сообщают из штаба организаторов информационной кампании.
Эффективность мероприятий проверят просто: организуют регулярные опросы общественного мнения
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