Жители Польши не верят в вакцины: власти примут меры

С очередной проблемой столкнулись власти Польши: население, для которого уже готовят вакцины, в их эффективность не верит. Власти придумали выход: листовки, выступления в СМИ и поощрения.

По данным экспертов Polskie Radio 24, на первое время власти ограничатся:

раздачей листовок;

распространением материалов о вакцинации по почте;

организацией выступлений медийных персон;

созданием специального сайта;

работой в социальных сетях;

опцией "телефон доверия".

Работы у организаторов много: по последним данным, желающих привиться в стране примерно 40%.

"Правительственные исследования показывают, что менее 40% желающих пройти вакцинацию среди жителей Польши. Этого недостаточно для успешной борьбы с пандемией. Для получения так называемого коллективного иммунитета от COVID-19 этого не хватит", — сообщают из штаба организаторов информационной кампании.

Эффективность мероприятий проверят просто: организуют регулярные опросы общественного мнения