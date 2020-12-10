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В "санкционном прицеле" Тихановской оказались удобрения

Мир

С очередными просьбами о санкциях для "режима Лукашенко" выступила бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. По мнению политика, нужно обратить внимание на "Беларуськалий".

В "санкционном прицеле" Тихановской оказались удобрения

Как стало известно из данных агентства BNS, Тихановская попросила власти Литвы не покупать продукцию, которую производят на "Беларуськалии".

Дело в том, что прибыль с предприятия идёт в том числе "режиму Лукашенко", уверена Тихановская. Также на предприятии заставляют уволиться людей, которые не поддерживают Лукашенко, добавила она.

"Мы просим не покупать продукцию, производимую компанией "Беларуськалий", чтобы деньги этого предприятия не поступали режиму Лукашенко", — сообщила Тихановская.

Напомним, что "Беларуськалий" является одним из крупнейших игроков на мировом рынке калийных удобрений. Часть продукции поставляется заказчикам через Клайпедский государственный морской порт Литвы.

В Литве, к слову, пока комментируют санкции осторожно: возможности есть, но не хотелось бы перегнуть палку.

"Это требует дискуссий. Если на предприятии работает много людей — а на "Беларуськалий" их насчитывается более 10 тысяч — [важно понять], не отразится ли это на их благосостоянии.

Санкциями не хотелось бы перегнуть палку, когда они скажутся и на гражданском обществе", — резюмировала советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите, выступая на радио LRT.

Автор: Константин Шапров
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