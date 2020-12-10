"Огонь по своим": Помпео осудил университеты США за "потакание Китаю"

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил университеты США в том, что они "уступили" давлению Китая и стали меньше критиковать действия Пекина. Данные приводят журналисты JapanToday.

Эксперты сходятся во мнении: "атака на университеты", которую устроил Помпео, должна рассматриваться как попытка закрепить антикитайскую политику администрации Трампа.

"Под прицел" Помпео попали Массачусетский технологический институт и Вашингтонский университет. Политик отметил, что руководство заведений "отказалось учесть озабоченность администрации Трампа попытками Китая повлиять на студентов и учёных".

"Американцы должны знать, как КПК "отравляет" источник нашего высшего образования в своих интересах и как эти действия ухудшают нашу национальную безопасность. "Массачусетский технологический институт не был заинтересован в том, чтобы я выступал с этой речью у них. Мне сказали, что мои аргументы могут оскорбить их студентов и преподавателей из числа этнических китайцев", — заявил Помпео.

Помпео также подверг критике руководство Вашингтонского университета: речь зашла об "отказе в помощи" Вере Чжоу, студентке китайского происхождения. Девушку задержали в Китае в 2017 году якобы затем, чтобы не сорвать "многомиллионную сделку" между университетом и Пекином.