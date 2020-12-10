Госсекретарь США Майк Помпео обвинил университеты США в том, что они "уступили" давлению Китая и стали меньше критиковать действия Пекина. Данные приводят журналисты JapanToday.
Эксперты сходятся во мнении: "атака на университеты", которую устроил Помпео, должна рассматриваться как попытка закрепить антикитайскую политику администрации Трампа.
"Под прицел" Помпео попали Массачусетский технологический институт и Вашингтонский университет. Политик отметил, что руководство заведений "отказалось учесть озабоченность администрации Трампа попытками Китая повлиять на студентов и учёных".
"Американцы должны знать, как КПК "отравляет" источник нашего высшего образования в своих интересах и как эти действия ухудшают нашу национальную безопасность.
"Массачусетский технологический институт не был заинтересован в том, чтобы я выступал с этой речью у них. Мне сказали, что мои аргументы могут оскорбить их студентов и преподавателей из числа этнических китайцев", — заявил Помпео.
Помпео также подверг критике руководство Вашингтонского университета: речь зашла об "отказе в помощи" Вере Чжоу, студентке китайского происхождения. Девушку задержали в Китае в 2017 году якобы затем, чтобы не сорвать "многомиллионную сделку" между университетом и Пекином.
"Теперь, слава богу, Вера в конце концов освобождена и вернулась в США. Но не благодаря Вашингтонскому университету и не благодаря сделке с Китаем", — резюмировал Помпео.
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