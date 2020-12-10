На пороге изоляции: Меркель решает, ужесточать ли карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за ужесточение ограничений, которые помогают противостоять коронавирусу. Причина: очередной антирекорд по количеству смертей за сутки.

"Германия постепенно приближается к более жёсткой изоляции, по крайней мере, на ограниченный период после Рождества, поскольку число новых случаев заражения вирусом остается неизменно высоким и растёт", — пишут в издании AP News.

Журналисты отмечают: в Германии, в которой проживает 83 млн человек, сейчас зарегистрировано почти 1,22 млн случаев заболевания, в том числе 19 932 смерти.

"Мы находимся на, возможно, решающей фазе борьбы с пандемией. Цена слишком высока — рост числа заболевших очень тревожен", — сообщила ранее Ангела Меркель.

Меркель с самого начала выступала за решительные действия по борьбе с пандемией, но часто ей приходилось действовать медленнее, потому что в нынешней "децентрализованной" Германии снятие и введение ограничений в конечном итоге ложится на власти регионов.

Меркель отметила, что учёные, с которыми она общалась во вторник, восьмого декабря, советовали ей ввести жёсткую изоляцию с ограничением социальных контактов. Примерные сроки — с 24 декабря по 10 января.