Властям США надоела монополия Facebook: иск уже в суде

Неожиданный иск от властей США, который поддержали 48 из 50 штатов: отвечать придётся Facebook. По мнению властей, монополия компании слишком затянулась — и нужны решительные меры.

Власти обвинили Facebook в злоупотреблении "рыночной властью" в социальных сетях. В Facebook якобы "давили" более слабых конкурентов, чтобы удерживать монополию. Среди требований властей США — принудительная продажа Instagram и WhatsApp.

"Facebook применяет систематическую стратегию по устранению своих конкурентов, в том числе использует покупки более мелких перспективных конкурентов. Среди них — Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году. Facebook использовал монопольную власть, позволяющую сокрушать мелких конкурентов и подавлять конкуренцию за счёт обычных пользователей", — приводят в AP News данные по иску.

Напомним, что ранее соцсети критиковал и Дональд Трамп: по его мнению, они манипулировали общественным мнением и "затирали" его сообщения якобы из-за нарушения правил цензуры, тем самым давая преимущество Джо Байдену.