Неожиданный иск от властей США, который поддержали 48 из 50 штатов: отвечать придётся Facebook. По мнению властей, монополия компании слишком затянулась — и нужны решительные меры.
Власти обвинили Facebook в злоупотреблении "рыночной властью" в социальных сетях. В Facebook якобы "давили" более слабых конкурентов, чтобы удерживать монополию. Среди требований властей США — принудительная продажа Instagram и WhatsApp.
"Facebook применяет систематическую стратегию по устранению своих конкурентов, в том числе использует покупки более мелких перспективных конкурентов. Среди них — Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году.
Facebook использовал монопольную власть, позволяющую сокрушать мелких конкурентов и подавлять конкуренцию за счёт обычных пользователей", — приводят в AP News данные по иску.
Напомним, что ранее соцсети критиковал и Дональд Трамп: по его мнению, они манипулировали общественным мнением и "затирали" его сообщения якобы из-за нарушения правил цензуры, тем самым давая преимущество Джо Байдену.
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