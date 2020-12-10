Немецкий депутат о санкциях против РФ: "Это был выстрел себе в коленку"

Продолжает расти недовольство немецких депутатов санкциями против России. По мнению представителя блока "Альтернатива для Германии", антироссийская политика сравнима с выстрелом в собственное колено.

Обсуждая ситуацию в эфире канала "360", представитель "АдГ" Вальдемар Гердт подчеркнул: когда санкции вводили, то планировали один результат, а сейчас становится понятно, что он совершенно другой.

Страдает от санкций и сама Германия, поскольку они мешают развивать как минимум торговые и дипломатические отношения.

"Это был выстрел себе в коленку. Разрывать отношения с соседом, с которым надо их развивать, торговать, сотрудничать, было глупейшим решением", — уверен Гердт.

Решение, по мнению политика, простое: нужно отменить санкции. В условиях пандемии коронавируса нужно заниматься более полезными вещами, чем попытки "санкционной войны".