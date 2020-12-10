Минздрав Турции не разрешил закупки "Спутника V"

В Анкаре решили отказаться от закупок российской вакцины "Спутник V". Причина — несоответствие международным стандартам качества.

Ситуацию разъяснил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Эксперт отметил: вакцина не подходит под требования GLP (надлежащей лабораторной практики). Данные требования, в частности, гарантируют воспроизводимость полученных результатов и их стабильность.

"Это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP. Россия не смогла соответствовать стандартам. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину", — рассказал Коджи.

Затем эксперт дополнил мысль: в Турции "Спутнику V" даже не выдали лицензию, так что теперь вакцина "полностью за рамками" турецких интересов.

Напомним, что ранее Турция пообещала проверить российскую вакцину в токсикологической лаборатории, о результатах пока не сообщалось.