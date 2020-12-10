Польское правительство требует запрета коммунистической партии
Министр юстиции Польши Збигнев Зиобро ходатайствовал в Конституционном суде о запрете коммунистической партии Польши (КПП).
В заявлении для прессы говорится, партия ориентировалась на "тоталитарный коммунистический режим 20 века", тем самым ставя под угрозу свержения "либеральной демократии".
"Они превозносят достижения СССР и ставят себя вне патриотического консенсуса в Польше, восхваляя советскую политику Польши во Второй мировой войне", — считает пан Зиобро.
Не первая попытка
- Еще в 2015 году против КПП было возбуждено дело о запрете. Тогда процедура провалилась. Судьи постановили, что хотя" пропаганда тоталитарного порядка в Польше наказуема, этоне распространяется на коммунизм, как идею".
- В 2018 году процедура запрета была вновь обжалована ведущими политиками правящей партии PiS во главе с президентом Анджеем Дудой.
Нынешнее ходатайство отклоняет решение суда от 2015 года. По мнению Зиобро, КПП имела целью "внедрение в Польше коммунистической системы по советскому образцу, что является свидетельством тоталитарной политики".
ДЛЯ СПРАВКИ
- Коммунистическая партия Польши была создана в 2002 году как преемственная организация "Союза польских коммунистов", который был запрещен польским правосудием — из-за "тоталитарных методов и практики".
- Партия считает себя преемницей исторической Коммунистической партии Польши, действовавшей с 1918 по 1938 год.
- По оценкам левых эсеров, в настоящее время партия насчитывает около 300 членов.
- Опасаясь стать незаконной, партия годами использует на традиционных майских митингах только предвыборный лозунг "За мир, труд и социальную справедливость " и избегает публично демонстрировать запрещенные в Польше символы коммунистического движения, такие как молот и серп.