Польское правительство требует запрета коммунистической партии

Министр юстиции Польши Збигнев Зиобро ходатайствовал в Конституционном суде о запрете коммунистической партии Польши (КПП).

В заявлении для прессы говорится, партия ориентировалась на "тоталитарный коммунистический режим 20 века", тем самым ставя под угрозу свержения "либеральной демократии".

"Они превозносят достижения СССР и ставят себя вне патриотического консенсуса в Польше, восхваляя советскую политику Польши во Второй мировой войне", — считает пан Зиобро.

Не первая попытка

Еще в 2015 году против КПП было возбуждено дело о запрете. Тогда процедура провалилась. Судьи постановили, что хотя" пропаганда тоталитарного порядка в Польше наказуема, этоне распространяется на коммунизм, как идею".

В 2018 году процедура запрета была вновь обжалована ведущими политиками правящей партии PiS во главе с президентом Анджеем Дудой.

Нынешнее ходатайство отклоняет решение суда от 2015 года. По мнению Зиобро, КПП имела целью "внедрение в Польше коммунистической системы по советскому образцу, что является свидетельством тоталитарной политики".

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