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Минюст США начинает расследование "налоговых дел" Хантера Байдена

Мир

Американские прокуроры сообщили, что они "исследуют налоги Хантера Байдена", который, в свою очередь, потребовал назначения "специального адвоката".

Минюст США начинает расследование "налоговых дел" Хантера Байдена

Байден-младший аргументировал своё требование тем, что "надо избежать ситуации, в которой сын президента находится под следствием своей собственной администрации".

Он добавил, что ожидает "профессионального и объективного обзора, который продемонстрирует, что он законно и надлежащим образом обращался со своими налогами с помощью профессиональных консультантов".

Хантера Байдена поддержал представитель его отца Кен Бак, который написал в Twitter, что

"генеральный прокурор Уильям Барр должен назначить специального адвоката для расследования дела Хантера Байдена. Было бы крайне неуместно, если бы в этом деле замешан агент его отца, дав повод иностранным правительствам использовать шантаж для влияния на политику США, если Джо Байден вступит в должность в январе".

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Назначив специального адвоката, который мог бы действовать независимо, правительство избежало бы проведения расследования через Министерство юстиции, которое — если Байден-старший всё же станет президентом — стало бы частью его администрации.

Преступник или нет?

К слову, переходная команда Джо Байдена ранее опубликовала заявление о налоговом расследовании, в котором сын кандидата в президенты выставлен жертвой:

"Избранный президент Байден глубоко гордится своим сыном, который прошел через трудные испытания, включая жестокие личные атаки последних месяцев только для того, чтобы стать сильнее".

Напомним, действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп потребовал в октябре, чтобы генпрокурор открыл расследование в отношении Хантера Байдена после сообщений газеты New York Post о том, что семья Байдена наживалась на торговле политическим влиянием в Украине и Китае.

Обвинения против младшего Байдена не стали предметом широко обсуждения, потому что сообщения о торговле влиянием подвергались цензуре в социальных сетях и в значительной степени игнорировались основными средствами массовой информации.

"Зрители Си-эн-эн понятия не имеют, почему Хантер Байден оказался под следствием", — написал в своем твиттере консервативный журналист Джек Пособец .

Тем временем редактор Breitbart News Джоэл Поллак задался вопросом, будут ли Facebook и Twitter пытаться подавить новость о том, что налоги Хантера Байдена находятся под следствием:

"Это может быть русская дезинформация, — пошутил он. — Доказательств этому нет, но и в прошлый раз их не было."

Автор: Ольга Лебедева
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