Вето снимается: ЕС договорился с Польшей и Венгрией по бюджету

Венгрия и Польша достигли компромисса с Германией, чтобы положить конец их противостоянию с ЕС, начавшемуся после того, как Будапешт и Варшава наложили вето на семилетний бюджет блока в размере 2,2 трлн евро из-за положения о верховенстве закона.

С таким заявлением выступили заявил официальный Брюссель.

"Новый курс потребует дальнейшего одобрения со стороны других государств-членов, прежде чем он сможет продолжиться, но соглашение предлагает потенциальный выход из тупика, который угрожал заблокировать бюджет ЕС на 2021-2027 годы и Фонд помощи пандемии в размере 750 миллиардов евро (906 миллиардов долларов)", — говорится в распространённом документе.

Лидеры ЕС обсудят пересмотренное предложение на саммите сегодня, 10декабря.

Высокопоставленный польский правительственный чиновник объявил в среду:

"Мы предварительно достигли соглашения, но есть некоторое давление… цель состоит в том, чтобы сделать это до саммита ЕС."

Дипломат ЕС подтвердил, что потенциальная сделка была достигнута, и они ждали окончательного подтверждения, прежде чем сделать официальное заявление. Однако ни Брюссель, ни Венгрия, ни Польша пока не раскрывают, каким образом был достигнут компромисс и какие изменения будут внесены для удовлетворения требований каждой из сторон.

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