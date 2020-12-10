В албанской столице толпа протестующих спалила рождественскую ёлку

Толпа протестующих против полицейского произвола подожгла огромную рождественскую ёлку в столице Албании Тиране.

Поводом для "народного гнева" стало то, что полицейские 25-летнего мужчину, якобы за нарушение комендантского часа, введённого в городе из-за коронавируса.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как демонстранты поджигают елку, прежде чем опрокинуть ее. Местные СМИ сообщают, что некоторые люди бросали петарды, когда толпы людей собирались у здания Министерства внутренних дел и кабинета премьер-министра.

Одним актом вандализма протестующие не ограничились: были ещё столкновения с полицией, в результате которых ранения получили двое стражей порядка, журналист местного СМИ и один протестующий. Правоохранители применили против толпы слезоточивый газ.

Из-за чего сыр-бор

Протестующие потребовали отставки министра внутренних дел Сандера Льешая, который заявил, что полиция расследует обстоятельства убийства Клодиана Раши патрульными.

Первоначально полиция заявляла, что Раша не остановился, когда ему приказали, и был вооружен, однако позже они признали, что это не так. Офицер, причастный к стрельбе, арестован, ведется следствие.