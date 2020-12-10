В албанской столице толпа протестующих спалила рождественскую ёлку

Толпа протестующих против полицейского произвола подожгла огромную рождественскую ёлку в столице Албании Тиране.
Поводом для "народного гнева" стало то, что полицейские 25-летнего мужчину, якобы за нарушение комендантского часа, введённого в городе из-за коронавируса.
На опубликованных в интернете кадрах видно, как демонстранты поджигают елку, прежде чем опрокинуть ее. Местные СМИ сообщают, что некоторые люди бросали петарды, когда толпы людей собирались у здания Министерства внутренних дел и кабинета премьер-министра.
Одним актом вандализма протестующие не ограничились: были ещё столкновения с полицией, в результате которых ранения получили двое стражей порядка, журналист местного СМИ и один протестующий. Правоохранители применили против толпы слезоточивый газ.
Протестующие потребовали отставки министра внутренних дел Сандера Льешая, который заявил, что полиция расследует обстоятельства убийства Клодиана Раши патрульными.
Первоначально полиция заявляла, что Раша не остановился, когда ему приказали, и был вооружен, однако позже они признали, что это не так. Офицер, причастный к стрельбе, арестован, ведется следствие.
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.