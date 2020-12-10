NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике

Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.

Началось бурное обсуждение "очередной попытки Москвы взорвать мировую экономику" со статьи в NYT.

Издание сообщило, что по окончании строительства Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный в России "начнется добыча огромного количества газа на экспорт".

Что пишет NYT

В материале NYT заявляется, что "новый глобальный производитель гелия взвинтил риски для мировой экономики":

"Хотя первоначально большее предложение может снизить мировые цены, в долгосрочной перспективе динамика может стать более политической, что-то похожее на ОПЕК, которая устанавливает цены на нефть, повышая или понижая объем добычи"

Издание цитирует слова специалиста по рынку Майкла Далла, который сказал, что

"геополитические риски, связанные с угрозами поставок и потенциальными перебоями в поставках, возрастут. И судя по тому, как растет спрос, гелий будет очень востребован."

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