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NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике

Мир

Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.

NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике

Началось бурное обсуждение "очередной попытки Москвы взорвать мировую экономику" со статьи в NYT.

Издание сообщило, что по окончании строительства Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный в России "начнется добыча огромного количества газа на экспорт".

Что пишет NYT

В материале NYT заявляется, что "новый глобальный производитель гелия взвинтил риски для мировой экономики":

"Хотя первоначально большее предложение может снизить мировые цены, в долгосрочной перспективе динамика может стать более политической, что-то похожее на ОПЕК, которая устанавливает цены на нефть, повышая или понижая объем добычи"

Издание цитирует слова специалиста по рынку Майкла Далла, который сказал, что

"геополитические риски, связанные с угрозами поставок и потенциальными перебоями в поставках, возрастут. И судя по тому, как растет спрос, гелий будет очень востребован."

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Гелий имеет широкий спектр промышленного применения, от сверхохлаждающего оборудования до питания ракетных двигателей.
  • В настоящее время США и Катар доминируют в этой области, но все это может измениться, как только российский завод России начнёт работать.
  • Ожидается, что Россия будет производить от 25 до 30 процентов мировых поставок гелия.
  • США настолько опасаются оказаться во власти глобальной цепочки поставок гелия, что поддерживают Национальный запас гелия в Техасе, где хранится более миллиарда кубометров газа. Построенный в 1920-х годах, он первоначально предназначался для питания дирижаблей, но нашел свое место в промышленности и космической технике во время Холодной войны.
Автор: Ольга Лебедева
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