Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.
Началось бурное обсуждение "очередной попытки Москвы взорвать мировую экономику" со статьи в NYT.
Издание сообщило, что по окончании строительства Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный в России "начнется добыча огромного количества газа на экспорт".
В материале NYT заявляется, что "новый глобальный производитель гелия взвинтил риски для мировой экономики":
"Хотя первоначально большее предложение может снизить мировые цены, в долгосрочной перспективе динамика может стать более политической, что-то похожее на ОПЕК, которая устанавливает цены на нефть, повышая или понижая объем добычи"
Издание цитирует слова специалиста по рынку Майкла Далла, который сказал, что
"геополитические риски, связанные с угрозами поставок и потенциальными перебоями в поставках, возрастут. И судя по тому, как растет спрос, гелий будет очень востребован."
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