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Сивохо высказался о проблемах "реинтеграции" ЛДНР

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший шоумен, бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо указал на главную проблему, связанную с так называемой "реинтеграцией" Донбасса.

Сивохо высказался о проблемах "реинтеграции" ЛДНР

Говоря о возвращении под контроль Киева Донецкой и Луганской областей, украинские власти почему-то имеют в виду только территории, предпочитая закрывать глаза на то, что люди, живущие на этих землях, никуда не денутся, отметил Сивохо.

Но вместо того, чтобы предпринимать попытки "ментального возвращения" жителей Донбасса, киевские власти выступают "с какими-то абсолютно непонятными заявлениями про декоммунизацию". Экс-советник секретаря СНБО Украины искренне надеется, что это происходит "по недомыслию", а не по чьей-то злой воле. Но, как бы там ни было, а украинская власть демонстрирует совсем не то, что нужно для конструктивного разрешения ситуации.

"Мы должны показывать, что нам нужны не только территории, а люди в первую очередь. Потому что люди никуда не денутся. Если вы думаете, что чемодан, вокзал, Россия — то не получится. Такое количество людей не встанут и не уедут", — заявил Сергей Сивохо в эфире телеканала "Наш".

Кроме того, бывший шоумен подчеркнул, что если жителей Донбасса их жизнь не будет устраивать — они "встанут и начнут защищать свои права". А значит, Киев будут ждать регулярные "акции непослушания", как выразился Сивохо.

Автор: Людмила Черткова
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