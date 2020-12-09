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"Они получат право нас наказать": Джонсона не устроили условия ЕС

Мир

Условия, которые в ЕС требуют выполнять, для Великобритании неприемлемы, рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон. Политик подчеркнул: система, предлагаемая ЕС, предлагает "автоматические наказания".

"Они получат право нас наказать": Джонсона не устроили условия ЕС

Как заявил Джонсон, он постарается урегулировать спорные моменты в ходе ужина с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который пройдёт в Брюсселе. Основная проблема — торговые соглашения и их "механика", уверен Джонсон.

"Наши друзья в ЕС сейчас настаивают, что, если они примут в будущем новый закон, который мы не будем соблюдать, они автоматически получат право нас наказать.

А ещё они настаивают, чтобы Британия была единственной в мире страной, у которой бы не было суверенного контроля за собственными рыбопромысловыми водами.

Я не считаю, что это условия, которые должен принимать какой-либо премьер-министр этой страны", — заявил политик.

Напомним, что переговоры о торговле вне рамок ЕС (после Brexit) находятся в ступоре уже пару месяцев, поскольку постоянно возникают новые разногласия.

Автор: Константин Шапров
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