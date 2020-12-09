Украинский "карантин выходного дня" может оказаться вне закона

"Карантин выходного дня", которому ранее открыто отказались подчиняться руководители многих украинских городов, может оказаться незаконным. Об этом объявили представители Конституционного суда Украины (КСУ).

По данным из КСУ, им отправили обращение депутаты Верховной рады, которые усомнились в том, что подобный вариант карантина опирается на букву закона.

О том, что в КСУ начали работу, отчиталась депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" и постпред украинского парламента в КСУ Ольга Совгиря.

"Конституционный суд открыл производство по представлению о конституционности так называемого карантина выходного дня", — написала Совгиря в Telegram.

Ранее в СМИ страны появились сообщения, что власти не ограничатся "временным" карантином и введут полный локдаун уже с 8 января 2021 года. Продлится он должен минимум до 25 января, официального подтверждения на момент написания материала нет.