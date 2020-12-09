В Нидерланды не успеют вовремя поставить вакцину от коронавируса

Власти Нидерландов, заказавшие ранее около миллиона доз вакцины от BioNTech/Pfizer, получат только 507 тысяч. Об этом сообщают из правительства страны.

Напомним, что ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уверял население: на подходе миллион доз вакцины. Однако теперь придётся ждать: у BioNTech/Pfizer, по предварительным данным, возникли проблемы с производством. Из-за этого срывается поставка, намеченная на первую неделю января: сколько придётся ждать, пока неизвестно.

"Расширение цепочки поставок сырья для вакцины заняло больше времени, чем ожидалось. Важно также подчеркнуть, что результаты клинических испытаний были позже, чем изначально планировалось", — уточнили в компании для Fox News.

Министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге прокомментировал ситуацию так: вакцинацию постараются начать как можно раньше, в "первой волне" будут привиты уязвимые группы населения, в том числе пенсионеры, а также медработники.