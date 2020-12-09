Власти США решают судьбу "долларового костра": мнения разделились

Власти Штатов задумались о том, готовы ли они выделить 916 млрд долларов для "разогрева" экономики. Зажечь "долларовый костёр" предложил министр финансов страны Стивен Мнучин.

Вокруг предложения Мнучина сразу же возникли споры: дело в том, что ранее в экономику уже "влили" примерно три трлн долларов, однако это не возымело нужного эффекта. Пакет помощи на 3 трлн стал самым крупным в американской истории, отмечают эксперты — и теперь нужен новый.

Новый пакет помощи предварительно планируют направить по тем же рельсам, что и старый:

на поддержку бизнеса;

на прямые выплаты жителям США;

на здравоохранение;

на увеличенные пособия по безработице.

Мнучин отметил, что предлагает новый пакет "от имени президента", что сразу же вызвало волну негодования, которая только усилилась после уточнения деталей. Оказалось, что на пособия по безработице хотят потратить всего 40 млрд вместо 180, что неприемлемо, однозначно заявили Нэнси Пелоси и Чак Шумер.