Пекин снова провоцирует Токио у спорных островов

Очередной инцидент у островов Сенкаку (Дяоюйдао), за которые Япония и Китай давно сражаются на дипломатическом поле боя. На этот раз провокатором выступил Китай — корабли страны заметили в японских территориальных водах.

Правительство Японии уже отреагировало на инцидент, отправив в Пекин официальный протест. Об этом сообщил в ходе общения с прессой генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Япония выразила протест Китаю в связи с вторжением в [японские] территориальные воды", — отметил Като.

Чиновник уточнил, что в Токио готовы сесть за стол переговоров и решить ситуацию в спокойном режиме. Однако это не значит, что Япония будет прекращать наблюдение за Сенкаку.

Напомним, что китайские корабли регулярно и демонстративно нарушают международное право, заходя в японские воды у спорных островов. Таким образом Пекин показывает своё несогласие с вопросом их принадлежности.