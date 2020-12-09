Штаты застроят Польшу складами под боеприпасы

Продолжаются работы по "вооружению" Польши американцами: на территории страны хотят построить ещё 54 склада. На "стройку века" заложат 100 млн долларов.

Масштабный проект, скромно названный "зоной хранения боеприпасов", предполагает возведение следующих объектов:

склады под боеприпасы;

подсобные, вспомогательные помещения;

инженерные системы и коммуникации;

рельсовые и асфальтовые пути;

специальное ограждение.

Процедура выбора подрядчика состоится, по традиции, в форме конкурса, об условиях расскажут 18 декабря. Одно из ключевых требований: компания-застройщик нужна из страны, входящей в НАТО.

Напомним, что на территории Польши планируют "оставить" в общей сумме 260 млн долларов и по линии НАТО — деньги пойдут также не застройку военными объектами. Цифру ещё в 2019 году называл генсек блока Йенс Столтенберг.