Продолжаются работы по "вооружению" Польши американцами: на территории страны хотят построить ещё 54 склада. На "стройку века" заложат 100 млн долларов.
Масштабный проект, скромно названный "зоной хранения боеприпасов", предполагает возведение следующих объектов:
Процедура выбора подрядчика состоится, по традиции, в форме конкурса, об условиях расскажут 18 декабря. Одно из ключевых требований: компания-застройщик нужна из страны, входящей в НАТО.
Напомним, что на территории Польши планируют "оставить" в общей сумме 260 млн долларов и по линии НАТО — деньги пойдут также не застройку военными объектами. Цифру ещё в 2019 году называл генсек блока Йенс Столтенберг.
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