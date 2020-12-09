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Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК

В обращении к населению он заявил:

"Со своей стороны, мы должны начать судебные иски. Пусть Бах и его банда объяснят, в чем именно заключаются мои проступки. Это из-за того, что я защищаю свою страну?"

По словам белорусского лидера, при всей его любви к спорту, он

"не посещал Олимпийские игры в течение 25 лет — я могу жить с этим. Но само решение вызывает массу вопросов: а как оно вообще было принято? Где в конце концов голосование всех государств-членов. Это чисто политическое решение.

В каком "справедливом" мире мы живем? Помните: в мире нет справедливости. Если вы вступите в справедливую политику, вы будете отвергнуты всеми. Вы будете врагом."

Мнение Олимпийского комитета Белоруссии

Белорусский национальный олимпийский комитет в пресс-релизе выступил против политических санкций со стороны МОК:

"Мы твердо верим, что спорт никогда не должен смешиваться с политикой. Но эти меры в отношении практически всех ведущих деятелей белорусского олимпийского комитета и приостановка финансирования совместных программ не согласуются с олимпийскими принципами и ценностями — они несовместимы со всем олимпийским движением. Мы считаем это решение политически мотивированным и целенаправленным средством давления на белорусский олимпийский комитет."

И только Тихановская рада-радёшенька

Светлана Тихановская, белорусский "лидер оппозиции", из Литвы приветствовала санкции МОК против Лукашенко:

"Я думаю, что это серьезный удар для него лично и большой ущерб репутации, так как теперь он также считается Persona non grata в спорте. Как бы неприглядно это ни звучало, люди в Беларуси рады решению."

Она также высказалась за отмену чемпионата мира по хоккею:

"Хотя, конечно, не очень приятно, когда у людей забирают такой спортивный праздник, как чемпионат мира по хоккею, но это тоже будет личный удар по диктатору Лукашенко, потому что хоккей — его любимое хобби".

Автор: Ольга Лебедева
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