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Украинский депутат: "МВФ мы нужны как дойная корова"

Мир

Недовольны остались некоторые депутаты Верховной рады Украины планом от МВФ, который якобы поможет улучшить ситуацию в стране.

Украинский депутат: "МВФ мы нужны как дойная корова"

По мнению представителя блока "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, в МВФ видят в украинцах не граждан и даже не людей, а "дойных коров".

"Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность. [там нужны] дешёвые развитые рабы", — заявил Рабинович, выступая на канале NewsOne.

Условия сделки от МВФ, по мнению парламентария, несправедливы. Всё выглядит так, словно международные эксперты готовятся окончательно уничтожить украинскую экономику, уверен он. Так что МВФ нужно "выгонять из страны".

Напомним, что по программам МВФ Украина получит пять млрд долларов за полтора года. Ранее в Киеве ждали очередной порции денег до конца года, но не дождались: транш перенесли на 2021 год.

Автор: Константин Шапров
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