Помпео: Пекин перестал скрывать свои истинные намерения

Надежды США на то, что после укрепления торговых, политических и прочих связей в Китае станут вести себя "как нормальная страна", не оправдались. Поэтому, как бы ни критиковали работу по Китаю Трампа — она была одобрена и демократами, и республиканцами.

Рассказывая о Китае и США журналистам The Wall Street Journal, госсекретарь Майкл Помпе отметил: почти 50 лет Штаты ждали перемен, но не дождались.

"США в течение 50 лет в своей политике исходили из того, что укрепление взаимодействия, расширение торговли и связей подвигнет Коммунистическую партию Китая на то, чтобы вести себя как нормальная страна. Ясно, что они решили поступить иначе", — высказался Помпео.

Он отметил: как работа Китая по программе "Один пояс — один путь", так и манёвры в Южно-Китайском море показали истинную натуру Пекина. Поэтому и демократы, и республиканцы убеждены: надо менять схемы отношений и наказывать Китай.