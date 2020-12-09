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Эксперты предупредили о риске "случайной" войны между Россией и НАТО

Мир

Отношения между государствами-членами НАТО и Россией настолько сложны и неспокойны, что любой — даже незначительный — конфликт может вылиться в полномасштабные боевые действия.

Эксперты предупредили о риске "случайной" войны между Россией и НАТО

О том, какие шаги должны предпринимать все "заинтересованные стороны", чтобы "случайно или ненароком ввязаться в войну" рассказали военные эксперты портала National Interest.

"Ситуация в области безопасности в Европе ухудшилась до самого низкого уровня за последние три десятилетия, - констатирует издание. — С 2014 года сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы НАТО и России действуют в настолько тесном соседстве, что иногда приводит к опасному "жужжанию" и близки к открытому столкновению. Режим контроля над вооружениями и укрепления доверия, установленный в конце 1980-х и 1990-х годах, сильно истрепался. Прежние линии связи Россия-НАТО вышли из строя".

По мнению автора публикации, американцы, русские и европейцы должны приложить максимум усилий, чтобы предотвратить существующий риск "непреднамеренного конфликта".

Как пишут эксперты в статье для The National Interest, только за последние четыре месяца более 30 специалистов по вопросам безопасности, отставных дипломатов и бывших военных из Соединённых Штатов, России и стран Европы пытаются понять: что с этим всем делам, чтобы не случилось войны.

Что "придумали"

  1. Начальник российского Генерального штаба, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, Верховный главком НАТО в Европе и председатель Военного комитета НАТО должны чаще встречаться, чтобы снижать напряженность и устранять военное недопонимание.
  2. Искать возможность заключать новые договора на основе соглашения США-СССР (Россия) 1972 года "О предотвращении инцидентов на море", чтобы регулировать, как военные корабли и самолеты НАТО и России действуют вблизи друг друга.
  3. В Балтийском регионе сухопутные войска НАТО и России сталкиваются друг с другом. Договоренности, основанные на советско-американском соглашении 1989 года! О предотвращении опасных военных действий", могли бы повысить доверие, требуя, чтобы военные подразделения вели себя с особой осторожностью в пограничных районах. Могут быть предусмотрены положения, устанавливающие линии соприкосновения на случай, если двусмысленные движения одной стороны покажутся угрожающими другой.

"Мы должны не только вспомнить старые правила конкуренции, но и разработать новые меры по снижению рисков также. Например, НАТО и Россия должны рассмотреть вопрос о дополнительной прозрачности в отношении учений, включая снижение пороговых значений для предварительного уведомления и наблюдения.

НАТО и России необходимо изучить меры по обеспечению большей транспарентности в отношении новых вооружений, в частности обычных ударных систем средней дальности. Это могут быть системы морского и воздушного базирования, а также ракеты наземного базирования, не охватываемые новым договором СНВ. Стороны могли бы пойти дальше и рассмотреть взаимные ограничения на дополнительную постоянную дислокацию боевых сил в районах, близких к территории друг друга", — считают эксперты.

Автор: Ольга Лебедева
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